Белорусы собирают подписи за прекращение финансирования тюрем

Петиция создана на сайте «Удобный город». Вот что предлагают ее авторы:

— Предлагаем отменить финансирование тюрем и поставить колонии на самообеспечение или организовать финансирование заключённых за счёт близких родственников, добровольных пожертвований и средств заработанных самими заключенными. Люди, пострадавшие от правонарушения, в отношении указанных лиц не обязаны платить за их содержание, а на данный момент некоторые родители убитых детей должны финансировать содержание убийц из своих налогов, в то время как на лечение невинных детей деньги собирают через соцсети.

Обращение будет отправлено в Совмин Беларуси.