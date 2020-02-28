Белорусы собирают подписи за прекращение финансирования тюрем
Люди предлагают направить деньги, выделяемые на финансирование «мест не столь отдаленных» на лечение детей. А содержание заключенных возложить на плечи их родственников.
Петиция создана на сайте «Удобный город». Вот что предлагают ее авторы:
— Предлагаем отменить финансирование тюрем и поставить колонии на самообеспечение или организовать финансирование заключённых за счёт близких родственников, добровольных пожертвований и средств заработанных самими заключенными. Люди, пострадавшие от правонарушения, в отношении указанных лиц не обязаны платить за их содержание, а на данный момент некоторые родители убитых детей должны финансировать содержание убийц из своих налогов, в то время как на лечение невинных детей деньги собирают через соцсети.
Обращение будет отправлено в Совмин Беларуси.
10:17 28/02/2020
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