Самая дорогая недвижимость Европы выставлена на продажу
Найдена самая дорогая недвижимость Европы - это вилла Palais Bulles модельера Пьера Кардена на французском Лазурном Берегу.
Стоимость объекта - рекордные 305 миллионов фунтов стерлингов.
Объявление о его продаже опубликовано на сайте агентства Christie's, сообщает "Лента.ру".
Знаменитый кутюрье и фэшн-магнат Пьер Карден приобрел недвижимость в начале 90-х годов на аукционе. Данные о стоимости лота приводит издание The Sun, однако в самом объявлении говорится, что цену называют только по запросу.
Palais Bulles или Bubble Palace (Дворец из пузырей) 1979 года постройки находится в коммуне Теуль-сюр-Мер в Приморских Альпах на побережье Средиземного моря. Площадь дома составляет почти 13 тысяч квадратных футов. В нем есть панорамная лаундж-зона, гостиная, 11 ванных комнат и 10 спален люкс, оформленных современными художниками.
На прилегающей территории находятся сады, пруды, бассейн, а также амфитеатр на 500 человек с видом на море. В разное время виллу посещали актеры Пирс Броснан, Дакота Фаннинг, Зои Кравиц, музыкант Рис Иванс, бывшая возлюбленная принца Гарри модель Крессида Бонас и другие знаменитости.
09:58 28/02/2020
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