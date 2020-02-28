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Самая дорогая недвижимость Европы выставлена на продажу

Найдена самая дорогая недвижимость Европы - это вилла Palais Bulles модельера Пьера Кардена на французском Лазурном Берегу.


 Стоимость объекта - рекордные 305 миллионов фунтов стерлингов.

Объявление о его продаже опубликовано на сайте агентства Christie's, сообщает "Лента.ру".

Знаменитый кутюрье и фэшн-магнат Пьер Карден приобрел недвижимость в начале 90-х годов на аукционе. Данные о стоимости лота приводит издание The Sun, однако в самом объявлении говорится, что цену называют только по запросу.

Palais Bulles или Bubble Palace (Дворец из пузырей) 1979 года постройки находится в коммуне Теуль-сюр-Мер в Приморских Альпах на побережье Средиземного моря. Площадь дома составляет почти 13 тысяч квадратных футов. В нем есть панорамная лаундж-зона, гостиная, 11 ванных комнат и 10 спален люкс, оформленных современными художниками.

На прилегающей территории находятся сады, пруды, бассейн, а также амфитеатр на 500 человек с видом на море. В разное время виллу посещали актеры Пирс Броснан, Дакота Фаннинг, Зои Кравиц, музыкант Рис Иванс, бывшая возлюбленная принца Гарри модель Крессида Бонас и другие знаменитости.
ru.oxu.az
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