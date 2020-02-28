Перестрой себя и шанс появится

Существует несколько вещей, которые необходимо перестать делать, благодаря этому получится зарабатывать больше, испытывая меньше дискомфорта.









Работать бесплатно

Какой смысл работать бесплатно? Любая работа должна быть оплачена, если этого нет, от деятельности важно отказываться.





«Спасибо» или «хороший опыт» - это не плата за услуги, а хитрость работодателей.





Бояться просить повышение

Большинство людей боятся сказать, что они хотят повышения зарплаты, думая об осуждении со стороны начальства.





К этому разговору стоит подготовиться, объясняя, почему вы заслуживаете получать больше. Идеальное время для разговора – это пятница, первая половина дня.





Время – это деньги

Большинство людей тратят огромное количество времени на бессмысленные дела.





К примеру, какой смысл готовить пиццу, если ее можно заказать и это будет дешевле? Стоит отказываться от всех дел, которые забирают время и силы в пользу практичных и полезных.





Смотреть только вперед, не глядя по сторонам

Находясь в офисе, большинство людей смотрят только вперед, думая, что у них получится подняться по служебной лестнице и добиться необходимых результатов.





Но, разве движение вперед всегда является верным? Умные люди всегда останавливаются, смотрят по сторонам, анализируют ошибки и только после этого принимают решение.





Не задают себя правильные вопросы

Важно на протяжении жизни постоянно задавать себя ключевые вопросы, чтобы понять, а чего реально хочется.





К примеру, если бы у вас было бы много денег, есть смысл продолжать работать в этой компании? Такие банальные вопросы помогут каждому понять, какие ошибки он допускает и что реально нужно для счастья.





Деньги – это не главное

Многие могут начать спорить, ведь эту статью все читают, чтобы получать более высокую зарплату.





В реальности, деньги не нужны, они являются хорошей мотивацией и поощрением за труд. Чтобы получать хорошую зарплату, необходимо полностью менять свой подход к работе и открывать новые навыки.





Нельзя заниматься только работой

В погоне за деньгами, многие люди забывают о главном – собственной семье, которая является лучшей мотивацией.





В жизни важно найти баланс во всем, тратя все силы и время только на работу, можно потерять самое главное. А умение правильно расставлять приоритеты, станет настоящим открытием для каждого.





Нужно следить за своим внешним видом

Если человек не привлекателен, у него много шансов получить повышение? Необходимо регулярно следить за своим внешним видом и даже создавать стиль. Благодаря этому получится всегда оставаться востребованными в глазах начальства.







