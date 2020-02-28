В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса
В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Вирус сбыл выявлен при лабораторном типировании 27 февраля у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.
Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.
"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - пояснили в Минздраве.
Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.
Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV, заверили в пресс-службе министерства здравоохранения
Паниковать не надо. Но особенно осторожными нужно быть пожилым людям. Обнародованы данные о смертности от коронавируса. Именно пожилые люди находятся в зоне риска.
"Белорусский партизан"
08:33 28/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.