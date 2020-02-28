Обнародованы данные о возрасте погибших от коронавируса
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний обнародовал статистику о возрасте погибших от коронавируса, передает Haber Global.
Согласно этим данным, наибольший процент погибших приходится на лиц в возрасте 80 лет и старше - 14,8%.
Далее статистика такова:
70-79 лет - 8%
60-69 лет - 3,6%
50-59 лет - 1,3%
40-49 лет - 0,4%
30-39 лет - 0,2%
20-29 лет - 0,2%
10-19 лет - 0,2%
0-9 лет - 0
Уровень смертности среди мужчин составил 2,8%, среди женщин - 1,7%.
08:04 28/02/2020
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