Литва сообщила о первом случае заражения коронавирусом

Заболевшая женщина вернулся в страну из итальянской Вероны, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минздрава республики.





Отмечается, что пациентка изолирована в больнице города Шяуляй. Там имеется все необходимое для лечения коронавируса. На данный момент у женщины наблюдаются слабовыраженные симптомы заболевания.





Напомним, накануне о первых случаях заражения опасным вирусом сообщили власти соседней Эстонии, а также Грузии.



