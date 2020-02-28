Литва сообщила о первом случае заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Литвы заявило о первом случае заражения коронавирусом COVID-19.
Заболевшая женщина вернулся в страну из итальянской Вероны, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минздрава республики.
Отмечается, что пациентка изолирована в больнице города Шяуляй. Там имеется все необходимое для лечения коронавируса. На данный момент у женщины наблюдаются слабовыраженные симптомы заболевания.
Напомним, накануне о первых случаях заражения опасным вирусом сообщили власти соседней Эстонии, а также Грузии.
07:55 28/02/2020
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