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Литва сообщила о первом случае заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Литвы заявило о первом случае заражения коронавирусом COVID-19.

Заболевшая женщина вернулся в страну из итальянской Вероны, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минздрава республики.

Отмечается, что пациентка изолирована в больнице города Шяуляй. Там имеется все необходимое для лечения коронавируса. На данный момент у женщины наблюдаются слабовыраженные симптомы заболевания.

Напомним, накануне о первых случаях заражения опасным вирусом сообщили власти соседней Эстонии, а также Грузии.
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