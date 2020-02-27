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В родительских чатах предупреждают о новой опасной игре. МВД прокомментировало

В родительских чатах Минской и Витебской областей появилась вирусная новость о новой опасной игре. Суть ее описывать не будем по соображениям безопасности детей. Родителей пугают, что в результате игры их дети могут получить серьезные травмы — переломы и сотрясения мозга.

Прокомментировать слух корреспондент sb.by попросила начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Сергея Янковского.

— Подобных фейковых новостей о тех или иных опасностях в родительских чатах присутствует много, и зачастую они друг другу противоречат. Одни родители копируют и пересылают другим подобные сообщения. Обратите внимание на такую деталь. Иногда в скриншотах в Viber можно увидеть названия чатов, откуда скопирована новость. И это не имя реального человека, а название группы, скажем, «Родители за безопасность». Первый отправитель ложной информации скрывается за подобными, ни о чем не говорящими ширмами, найти первоисточник сложно.

Вернемся к новости о новой опасной игре. В МВД не поступала информация о ней или травмировании во время нее.

Польза от подобных слухов об угрозах только одна: родители становятся внимательнее к своим детям. Но любую информацию нужно анализировать и понимать, что активное обсуждение подобных лженовостей иногда приводит к нежелательному интересу ребенка: что это за игра? Не попробовать ли мне? Сегодня это запущенный фейк, а завтра может стать реальной угрозой из-за вирусной информации.

Как обезопасить ребенка? Больше внимания нужно уделять общению, обязательно интересоваться, чем он занимается. В доходчивой форме объяснять ему правила поведения. Но даже совет «не ходить по темной улице» следует разбить на несколько этапов. Раскрывать проблему постепенно, описывать личный опыт. Запретить, закрыть дверь и уйти — плохое решение. Агрессия ребенка и его негативное поведение — это ответная реакция на действия взрослых. Дети зачастую, получив запрет и не понимая, зачем он нужен, могут сделать все наоборот.

Если говорить о статистике, в целом малолетних нарушителей закона стало меньше. По итогам прошлого года количество несовершеннолетних, участвовавших в совершении преступлений, снизилось в стране на 2,4 процента.
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