Эксперты iSANS составили карту антибеларусских сообществ в соцсетях
Международная экспертная инициатива iSANS провела исследование антибеларусских сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты нашли больше 40 «токсичных» пабликов разного уровня и охвата. Они размещают контент, нацеленный на дискредитацию идеи независимой Беларуси, уничижение беларусской идентичности.
Многие из рассмотренных пабликов созданы как городские или развлекательные, но политически нейтральный контент они перемежают токсичным, пишет REFORM.by
«Они регулярно публикуют посты, которые унижают беларусский язык, культуру, историю, порой даже заявляют, что отдельного беларусского народа не существует, размещают иной пропагандистский контент, направленный против Украины и других стран, либо употребляют язык ненависти в отношении различных социальных групп беларусского населения», — говорится в пресс-релизе исследования.
Эксперты при помощи волонтеров смогли установить около 40 таких сообществ и составили их интерактивную карту. Паблики ранжировались по количеству подписчиков, охвату публикаций и влиятельности (оценена как соотношение охвата к числу подписчиков).
Выяснилось, например, что в самой популярной группе «За сильную и процветающую Беларусь» среднее количество просмотров одной публикации составляет около 6 тысяч — по меркам коммерческих пабликов это немного, пишут авторы исследования
«На данный момент пропагандистская машина в социальных сетях скорее тестируется, нежели запущена на полную мощность. Тем не менее такие группы являются инфраструктурой для отработки тезисов пропаганды для белорусской аудитории», — к такому выводу пришли эксперты.
Мониторинг соцсетей и изучение токсичных сообществ в различных соцсетях будут продолжены, заявляют в iSANS.
«Необходимо понимать степень и качество проникновения дезинформации и пропаганды, направленные в первую очередь против независимости Беларуси, в беларусский сегмент социальных сетей. Это знание поможет выстроить эффективное противодействие пропаганде, в том числе, силами самих активных пользователей соцсетей», — считают эксперты сети.
Они также надеются на помощь пользователей соцсетей в выявлении других страниц с подобным деструктивным контентом. О них можно сообщить в специальной форме на сайте инициативы.
Со стороны Reform.by отметим, что многие из этих пабликов связаны в одну сеть и регулярно делают репосты публикаций друг друга, пытаясь таким образом взаимно расширять аудиторию, а также формируют имидж «лидеров мнений» блогерам и политикам, транслирующим пророссийскую повестку и выступающим за объединение РБ и РФ.
Кроме того, часть этих пабликов работает на популяризацию веб-сайтов той же направленности, в том числе играющих роль городских и региональных порталов. Около года назад эксперт iSANS раскрыл целую сеть таких сайтов.
20:40 27/02/2020
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