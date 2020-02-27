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Цинизм дня. В Горках объявили день безвозмездного труда. Говорят, по просьбе работников

Власти утверждают, что о возможности бесплатно поработать ходатайствовали сами работники.

29 февраля в Горках пройдет день безвозмездного труда. Как сообщается на сайте Горецкого райисполкома, такой день объявлен на основании Закона «О местном управлении и самоуправлении» и ходатайства трудового коллектива КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» и Овсянковского сельского исполнительного комитета, пишет "Солидарность".

— С целью дальнейшей активизации работы по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов и подготовке к районному празднику тружеников села «Дожинки-2020» руководителям организаций города Горки и Горецкого района, председателям сельских исполнительных комитетов рекомендовано организовать 29 февраля 2020 года день безвозмездного труда, — говорится в сообщении.

Портал TUT.BY приводит слова работника одной из бюджетных организаций района:

— Все бы ничего, но нам раздали заявления, в которых написано, что работник просит удержать из его зарплаты за февраль однодневный среднемесячный заработок на проведение дня безвозмездного труда. Но ведь это даже не республиканский субботник? Почему именно в Горках люди должны платить? Руководство объяснило поборы тем, что нужны деньги на «Дожинки» в 2020 году. Если честно, мы не в восторге от этой идеи.

Сколько зарабатывают в Горках


По данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2019-м в Горецком районе составила 812 рублей. Это 90,4% от уровня среднемесячной зарплаты по Могилевской области.

По сравнению с 2018-м реальная зарплата в Горецком районе в 2019-м выросла на 6,8%.

Горькие «Дожинки»


То, что сбор денег с местных работников на проведение очередных «Дожинок» не вызвал у них особого восторга, понятно по нескольким причинам. И одна из них — горький опыт 2012-го, когда город был в авральном порядке подготовлен к общенациональному празднику урожая.

Спустя два месяца после фестиваля город снова погрузился в ремонт: построенные к празднику объекты начали сыпаться буквально на глазах. Многочисленные недоделки и строительный брак давали о себе знать и в последующие годы.
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