



Гинденбурга избрали президентом в 1925 году, он занимал этот пост до своей смерти в 1934 году.





После того как нацистская партия получила наибольшее количество мест на парламентских выборах 1932 года, несмотря на сопротивление в обществе Гинденбург назначил Гитлера канцлером 30 января 1933.





Гинденбург также подписывал чрезвычайные указы и законы, которые ослабили Рейхстаг, отменяли основные права и дали нацистам новые средства власти.





Гинденбург стал почетным гражданином Берлина 20 апреля 1933 года, в тот же день, что и Гитлер. Гитлера исключили из списка в 1948 году, через три года после окончания Второй мировой войны.