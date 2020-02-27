Имейте ввиду: клещи уже проснулись - есть первые жертвы

Из-за аномально теплой зимы в Беларуси происходят многие несвойственные для этой поры года явления. Например, местами по югу страны распустились цветы, на деревьях появились листья. А в Брестской области были зафиксированы первые укусы клещей. Как выяснилось, клещи "проснулись" и в столице.





Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска постоянно проверяют скверы, парки и прочие зеленые зоны города на наличие клещей, в том числе зимой.





"За январь, по данным организаций здравоохранения, зарегистрирован один случай присасывания иксодовых клещей в Минске. Во второй декаде февраля выявлены первые иксодовые клещи в сезон 2020 года на постоянном пункте наблюдения в природном биотопе в столице", - рассказала заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак.





Она напомнила, что клещи "просыпаются" при температуре выше 5°C. Когда становится теплее, их активность нарастает, а с понижением температуры – прекращается. "Насколько будут активны иксодовые клещи в текущем году, зависит от погодных условий. Пик активности клещей ожидается, как и всегда, в апреле-мае", - пояснила специалист.









Проще предотвратить, чем лечиться

Клещи переносят различные болезни, среди которых, например, крайне опасный для человека клещевой энцефалит. Чтобы избежать укуса и возможного заражения, нужно соблюдать определенные правила при прогулках в зеленых зонах и лесах и во время выездов за город.





Рекомендуется надевать одежду из плотных тканей светлых оттенков, максимально прикрывающую открытые участки тела, и использовать отпугивающие клещей репелленты. Также стоит каждый час осматривать себя, чтобы была возможность вовремя обнаружить паразитов и снять их с тела.





Если клещ все же присосался, нужно обратиться за помощью в ближайшую больницу или поликлинику. Если нет возможности быстро добраться к медикам, следует самостоятельно достать клеща.





Для этого можно использовать специализированные устройства, продающиеся в аптеках, нитяные петли или тонкий пинцет. Клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку и извлечь его, подтягивая вверх при помощи круговых движений. Обычно через 1-3 оборота паразит удаляется целиком вместе с хоботком.





"Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его, а место присасывания обработать спиртосодержащим антисептиком. После удаления клеща следует обратиться к участковому врачу или инфекционисту, который при необходимости назначит профилактическое лечение антибиотиками.





Случаи развития болезни Лайма у лиц, которые принимали антибиотик после укуса клеща, крайне редки. Профилактический прием назначенного антибиотика позволит предупредить не только болезнь Лайма, но и другие бактериальные клещевые инфекции", - отметила заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.





Нужно помнить, что максимальный эффект химиопрофилактики достигается только в том случае, если прием антибиотиков начат в первые 72 часа после укуса клеща. При повторных укусах клещей также следует принимать антибиотик.





Также, по желанию, можно провести лабораторное исследование клеща. Для этого его нужно целиком извлечь и поместить в чистый флакон с плотно прилегающей крышкой.





"Исследование клеща не является обязательным и проводится на платной основе. Бесплатное исследование клеща проводится только тем лицам, у которых есть медицинские противопоказания к приему лекарственных средств, обычно используемых для антибиотикопрофилактики клещевых инфекций", - объяснила Светлана Ермак.









Медик подчеркнула, что при появлении характерных клинических проявлений клещевых инфекций – появление пятна на месте укуса клеща, повышение температуры, головные боли, боли в мышцах и других – следует незамедлительно обратиться к врачу.