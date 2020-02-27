В большом интервью агентству « Минск-Новости » Александр Барановский рассказывал о временных трудностях, связанных с реконструкцией лечебного корпуса, а также о том, каким должен быть доктор.





Кроме того, медик поговорил с журналистом о возможных причинах болезней человека. Этот диалог достоин отдельной цитаты, отмечает Сitydog





– Однажды вы сказали: «Энергия мозга уникальна». Можно ли надумать опухоль?





– Пока ничего неизвестно о прямой зависимости возникновения онкологического процесса от того, что человек накрутил себя.





– Говорят, онкология дается человеку за что-то…





– Любая болезнь дается за что-то… Как наказание за конкретный грех.





– Младенцы чем нагрешили?





– Виноваты родители, бабушки, дедушки… Малыши расплачиваются за их грехи.





Как же их искупить? Ходите в церковь, молитесь. Я перед каждой операцией молюсь за своего пациента. Вера придает мне силы.





Считаю, что идти этим путем надо всем нам, иначе медицина превратится в обыденное: будем резать или нет? Ведь пациент для врачей – это прежде всего человек, а не руки, ноги и спины.



