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"Научный" подход: главный нейрохирург Минска считает любую болезнь наказанием за грехи

Александр Барановский, заведующий нейрохирургическим отделением 5-й городской клинической больницы и главный внештатный нейрохирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома сделал странное заявление.

"Научный" подход: главный нейрохирург Минска считает любую болезнь наказанием за грехи
В большом интервью агентству «Минск-Новости» Александр Барановский рассказывал о временных трудностях, связанных с реконструкцией лечебного корпуса, а также о том, каким должен быть доктор.

Кроме того, медик поговорил с журналистом о возможных причинах болезней человека. Этот диалог достоин отдельной цитаты, отмечает Сitydog

– Однажды вы сказали: «Энергия мозга уникальна». Можно ли надумать опухоль?

– Пока ничего неизвестно о прямой зависимости возникновения онкологического процесса от того, что человек накрутил себя.

– Говорят, онкология дается человеку за что-то…

– Любая болезнь дается за что-то… Как наказание за конкретный грех.

– Младенцы чем нагрешили?

– Виноваты родители, бабушки, дедушки… Малыши расплачиваются за их грехи. 

Как же их искупить? Ходите в церковь, молитесь. Я перед каждой операцией молюсь за своего пациента. Вера придает мне силы. 

Считаю, что идти этим путем надо всем нам, иначе медицина превратится в обыденное: будем резать или нет? Ведь пациент для врачей – это прежде всего человек, а не руки, ноги и спины.
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