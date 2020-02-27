+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Папа Франциск заболел коронавирусом?

Некое недомогание заставило Папу Римского отменить мероприятие в Ватикане через день после того, как он на площади Святого Петра продемонстрировал солидарность с больными коронавирусом и пожимал руки собравшимся.
1 из 6
Папа Франциск пропустил в четверг запланированную мессу с римским духовенством из-за болезни, пишет dailymail.co.uk

В Ватикане заявили, что у 83-летнего понтифика «слабое недомогание», и он продолжит свою запланированную работу, но в четверг Папа предпочел остаться в  отеле Ватикана, где он живет.

При этом в заявлении Ватикана не было ни слова о характере его болезни, но было видно, как он кашляет и сморкается во время мессы в Пепельную среду.


Издание отмечает, что все это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, которым заразилось уже более 450 человек. Известно, что в Риме было три случая, но все заболевшие выздоровели.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru