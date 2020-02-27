Ревность довела до уголовного дела
Криминальная история с участием супружеской пары произошла в январе в одном из поселков Островецкого района.
В милицию обратилась 42-летняя женщина с жалобой на своего супруга.
Выяснилось, что муж и жена разошлись, однако без официального расторжения брака. У 38-летнего супруга остался общий планшет, в котором он нашел страницу жены в одной из социальных сетей и решил прочитать ее переписку.
Мужчина незаконно получил пароль, вошел от имени супруги на страницу и изучил ее переписку. Потом он изменил ее учетные данные, и поделился компрометирующими сообщениями с общей знакомой.
По его словам, он решился на преступление из любопытства: хотел узнать, не изменяла ли ему супруга.
По факту несанкционированного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина не был судим, нопривлекался к административной ответственности за мелкие правонарушения, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
14:38 27/02/2020
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