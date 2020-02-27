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Стрельба в Горках - человек в реанимации

В среду 26 февраля в Горках в районе академии (возле дачного массива) люди слышали выстрел (или выстрелы).

фото носит иллюстративный характер

Рассказывают, что утром там был перекрыт участок дороги, стояли люди в форме правоохранителей.

По предварительной информации, в том, что произошло, будет разбираться Следственный комитет.

В приемном покое Горецкой районной больницы horki.info сообщили, что туда поступил с огнестрелом пациент – он в реанимации.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны
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