Стрельба в Горках - человек в реанимации
В среду 26 февраля в Горках в районе академии (возле дачного массива) люди слышали выстрел (или выстрелы).
фото носит иллюстративный характер
Рассказывают, что утром там был перекрыт участок дороги, стояли люди в форме правоохранителей.
По предварительной информации, в том, что произошло, будет разбираться Следственный комитет.
В приемном покое Горецкой районной больницы horki.info сообщили, что туда поступил с огнестрелом пациент – он в реанимации.
Другие подробности произошедшего пока неизвестны
13:37 27/02/2020
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