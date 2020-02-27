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В небе над Минском летают военные самолеты. Почему так низко?

В последние дни в небе над столицей неоднократно были замечены военные самолеты



«Минск-Новости» обратились за комментарием в авиационную базу, расположенную в Мачулищах. В воинской части пояснили, что в воздухе минчане и гости столицы могли наблюдать военно-транспортные самолеты «Ил-76МД» и «Ан-26».

— Летаем мы в любое время суток и при любых условиях, поскольку военные авиаторы ежедневно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, в случае необходимости осуществляют поисково-спасательное обеспечение, перевозят и десантируют личный состав и технику, осуществляют полеты по международным воздушным линиям, выполняют другие специальные задачи, — сообщили представители авиационной базы. — Накануне были плановые полеты, во время которых летчики оттачивают технику пилотирования, элементы воздушной навигации и другое. 

В будние дни тренировки проходят с 14 до 22 часов. 27 февраля также запланированы полеты. Над столицей они обычно проходят на высоте от 600 до 1 000 метров. 


Почему летаем над Минском? В зависимости от погодных условий и в частности при наличии ветров южных направлений заход на посадку на аэродром осуществляется со стороны города. И мы просим жителей столицы, особенно микрорайона Сухарево, не волноваться. 
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