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На региональном карнавале, состоявшемся в понедельник в небольшом городке Кампо-де-Криптана, расположенном в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча примерно в 90 милях к юго-востоку от Мадрида, женщины в «окровавленной» форме узников лагеря смерти размахивали флагами Израиля, а мужчины, одетые в униформу немецких офицеров, позировали с оружием в руках.





Посольство Израиля в Испании написало на своей странице в «Твиттере», что осуждает «гнусное и отвратительное представление, опошляющее Холокост» и «глумящееся над шестью миллионами евреев, убитых нацистами».





Представители Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме написали в «Твиттере»: «Трудно описать: память перевернута с ног на голову, далеко за гранью вульгарного китча, без осмысления и уважения».





Руководители карнавальной труппы Культурной ассоциации Эль-Чапараль (El Chaparral Cultural Association) из близлежащего Лас-Месаса, которая организовала тематическую часть парада, посвященную Холокосту, в своем заявлении в Инстаграме извинились перед всеми, кого это мероприятие оскорбило, и сообщили, что отменили дальнейшие парады, которые они планировали провести в этом регионе.





«Распространяется ошибочное представление о нашем клубе, которое, на самом деле, не соответствует тому, что мы предполагали сделать, — говорится в заявлении. — Мы хотели выразить свое внимательное отношение и уважение».





«Мы выступаем против геноцида еврейского народа, по отношению к которому мы испытываем огромное восхищение и уважение и которому приносим свои извинения».





В заявлении властей города Кампо-де-Криптана говорится, что Ассоциация обещала, что парад будет «данью памяти миллионов людей, которые стали невинными жертвами массового истребления, происходившего в Германии во время Второй мировой войны».





«После того, как мы увидели представление, мы разделяем вызванную им критику. Если первоначальная цель состояла в том, чтобы почтить память жертв, то совершенно понятно, что она не была достигнута», — говорится в заявлении.









Власти возложили вину на Ассоциацию, поскольку у муниципалитета «нет возможности осуществлять предварительную проверку или просматривать оформление выступлений всех групп, участвующих в параде».





Городские власти заявили, что «решительно осуждают» геноцид еврейского народа нацистами и любое проявление «глумления или опошления этой темы».





Организация Stand With Us, выступающая про проявления антисемитизма во всем мире, назвала этот парад «возмутительным» и «неприемлемым», а в Обществе дружбы между гражданами Каталонии и Израиля заявили, что он «еще хуже», чем карнавал, который состоялся в воскресенье в Бельгии. В декабре ежегодный парад в городе Алст был исключен из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО из-за «регулярного повторения расистских и антисемитских представлений».





Как сообщила испанская радиостанция Cadena SER, местный мэр Сантьяго Ласаро (Santiago Lázaro) заявил: «Я согласен, что эта тема кажется не очень карнавальной. Я думаю, что это больше не повторится».





Посольство Израиля в Испании написало на своей странице в «Твиттере», что «европейские страны должны активно бороться с антисемитизмом».





В июне прошлого года, после того как вандалы осквернили еврейское кладбище во Франции, в Германии резко увеличилось число нападений на евреев, а в Великобритании началось официальное расследование антисемитизма в Лейбористской партии, неправительственная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) предупредила, что «больше невозможно закрывать глаза на свидетельства роста антисемитизма в Европе», сообщает CNN.







