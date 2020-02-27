По его словам, диагноз был подтвержден в среду вечером. Заболевший — иностранец, постоянно проживающий в Эстонии. Накануне он вернулся из Ирана. Пациент изолирован. Медики устанавливают круг его контактов.

В самой Италии зараженных уже более 450 случаев.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минздрава Греции Сотирис Циодрас , коронавирус обнаружен у 38-летней женщины, которая накануне вернулась из поездки в северную Италию.

Коронавирус проник уже и в Грецию.

"Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии", - заявил он в среду, 26 февраля, подчеркнув, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации.





На этом фоне, по словам министра, под вопросом, окажется ли удачной прежняя стратегия по локализации вируса и прекращению цепочек инфекционного процесса. За последние сутки COVID-19 обнаружено у двух человек в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, у четырех - в Баден-Вюртемберге и одного - в Рейнланд-Пфальце.









После подтверждения заражения новым вирусом семейной пары в Хайнсберге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) местные власти готовятся принять масштабные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.





Женщина, у которой был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду. Кроме того, в семье имеются двое собственных детей школьного возраста, у которых не обнаружено симптомов заболевания.





Пока неясно, где могли заразиться муж и жена, которые сейчас находятся на лечении в университетской клинике Дюссельдорфа.





Двое из заразившихся коронавирусом жителей Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из района Гёппинген и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец последней, 60-летний заведующий отделением патологии в университетской клинике в Тюбингене.





По данным медучреждения, отслежены все контакты врача - анализы взяты у десятка завотделениями, они отстранены от оказания медицинской помощи пациентам и находятся под наблюдением медиков.





Четвертый инфицированный из Баден-Вюртемберга - 32-летний житель округа Ротвайль. Он также ездил недавно в Италию.





В земле Рейнланд-Пфальц вирус обнаружен у военнослужащего, он помещен в центральный госпиталь бундесвера в Кобленце.





Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии (16 случаев). Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.