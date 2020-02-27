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Кольцо сжимается: первый случай коронавируса в Эстонии, в Германии объявлена эпидемия

В Эстонии зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.

Кольцо сжимается: первый случай коронавируса в Эстонии, в Германии объявлена эпидемия
Милан (Италия), фото носит иллюстративный характер
Об этом сегодня заявил министр социальных дел Танель Кийк в эфире ERR, передает reform.by

По его словам, диагноз был подтвержден в среду вечером. Заболевший — иностранец, постоянно проживающий в Эстонии. Накануне он вернулся из Ирана. Пациент изолирован. Медики устанавливают круг его контактов.

Коронавирус проник уже и в Грецию.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минздрава Греции Сотирис Циодрас, коронавирус обнаружен у 38-летней женщины, которая накануне вернулась из поездки в северную Италию.

В самой Италии зараженных уже более 450 случаев.

А в Германии уже даже объявлена эпидения. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) ожидает серьезного распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 в стране, передает dw.com

"Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии", - заявил он в среду, 26 февраля, подчеркнув, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации.

На этом фоне, по словам министра, под вопросом, окажется ли удачной прежняя стратегия по локализации вируса и прекращению цепочек инфекционного процесса. За последние сутки COVID-19 обнаружено у двух человек в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия,  у четырех - в Баден-Вюртемберге и одного - в Рейнланд-Пфальце.


После подтверждения заражения новым вирусом семейной пары в Хайнсберге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) местные власти готовятся принять масштабные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. 

Женщина, у которой был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду. Кроме того, в семье имеются двое собственных детей школьного возраста, у которых не обнаружено симптомов заболевания.

Пока неясно, где могли заразиться муж и жена, которые сейчас находятся на лечении в университетской клинике Дюссельдорфа.

Двое из заразившихся коронавирусом жителей Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из района Гёппинген и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец последней, 60-летний заведующий отделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. 

По данным медучреждения, отслежены все контакты врача - анализы взяты у десятка завотделениями, они отстранены от оказания медицинской помощи пациентам и находятся под наблюдением медиков.

Четвертый инфицированный из Баден-Вюртемберга - 32-летний житель округа Ротвайль. Он также ездил недавно в Италию.

В земле Рейнланд-Пфальц вирус обнаружен у военнослужащего, он помещен в центральный госпиталь бундесвера в Кобленце.

Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии (16 случаев). Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.
"Белорусский партизан"
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