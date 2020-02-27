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Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы. Они сделали это анонимно во время съёмок в фильме, посвящённом 25-летию смерти журналиста.


Режиссёр документальной ленты «Листьев. Новый взгляд» Родион Чепель собирал записки с именами во время интервью с людьми, входившими в окружение Листьева. В финале он вскрыл коробку с бумагами и зачитал имена. 

В записках упоминались «обманутый муж» без уточнения фамилии и имени, журналист Александр Любимов, «криминал, стоящий за одним из рекламных агентств», член СФ Сергей Лисовский и олигарх Борис Березовский, пишет Lenta.ru.

В съёмках участвовали, в том числе, Леонид Парфёнов, Александр Любимов, Эдуард Сагалаев, Леонид Якубович, Александр Политковский.

Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто. 
Lenta.ru
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