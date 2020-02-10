Упс! Коронавируса мог зародиться не в Китае

Об этом в четверг на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.





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«Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны. Сейчас и за рубежом возникли ситуации [распространения коронавируса]», — сказал он. «Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае», — указал Чжун Наньшань.









Он также отметил, что «источник коронавируса нового типа по-прежнему остается неясным». «Как именно появился новый коронавирус, до сих пор непонятно. Мы не знаем, существовал ли он раньше. Вероятно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины», — подчеркнул глава комиссии.





Как ранее заявили власти Китая, «первоисточник коронавируса пока не установлен, однако существует вероятность, что его главными разносчиками являются летучие мыши, а косвенными — панголины».



