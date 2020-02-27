Выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов в этом году пройдут с 1 по 9 июня. Испытания по языкам национальных меньшинств для девятиклассников намечены на 21 мая, для одиннадцатиклассников – на 22 мая.





Заканчивающим 9-й класс предстоит письменно сдать белорусский, русский языки и математику. Одиннадцатиклассники сдают белорусский или русский язык (по выбору) и математику в письменной форме, а также иностранный язык и историю Беларуси – в устной.









В 2019/2020 учебном году завершают обучение учащиеся 11-х классов учреждений общего среднего образования, изучавшие учебные предметы на базовом уровне и осваивавшие программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках «Трудового обучения». Подростки, полностью освоившие ее, могут сдать квалификационный экзамен, не являющийся обязательным. К нему допустят тех, чья итоговая отметка по этому предмету не ниже трех баллов. При этом результат испытания не влияет на итоговую отметку в аттестате по данному предмету. Зато успешно сдавшие этот экзамен получат свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.





Выпускные вечера рекомендовано провести 10–11 июня.



