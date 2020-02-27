Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек

В Китае число жертв нового коронавируса достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения. Об этом 27 февраля сообщил Государственный комитет по здравоохранению КНР.





По последним данным, из больниц выписали 32 495 человек.





За сутки зарегистрировали смерть 29 человек, 433 заразившихся и 2750 выздоровевших, пишет korrespondent.net









Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений в Китае. Эпидемия COVID-19 достигла своего пика и начала снижаться.





За минувшие сутки в мире количество заболевших коронавирусом превысило соответствующий показатель в Китае.





В Европе по распространению COVID-19 лидирует Италия, где подтверждены 400 случаев заражения.





Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.



