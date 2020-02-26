Для осуществления махинации они создали точную копию страницы сайта банка, клиенткой которого является женщина.





Об этом рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома, пишут Белновости





Жительница Орши выставила на продажу в Интернете товар. Через некоторое время через один из мессенджеров ей пришло от контакта, зарегистрированного в Польше, сообщение о том, что у нее готовы купить товар быстро и без торга, - рассказали в УВД.





Злоумышленники попросили свою жертву для мнимого перевода оплаты сообщить номер карты и назвать банк, обслуживающий ее.





Потерпевшая сообщила реквизиты своей карты. Спустя время мошенники снова вышли на связь и заявили о совершенном переводе.





Однако женщина утверждала, что на ее счет денежные средства не пришли. Настаивав на своем, злоумышленники отправили оршанке ссылку на фейковую страницу сайта своего банка.





Ничего не подозревая, женщина ввела логин и пароль от своего интернет-банкинга, а также проверочный код, который ей пришел на телефон. Все конфиденциальные данные автоматически попали в руки мошенникам, которые после этого зашли на настоящий сайт и ввели полученные данные.





Таким образом им удалось снять все денежные средства с карты потерпевшей.





Как пояснили правоохранители, подобную мошенническую схему злоумышленники используют для обмана при покупке на российских интернет-площадках.





По факту хищения денег при помощи компьютерной техники сотрудники милиции возбудили уголовное дело. Злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.