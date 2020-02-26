После праздника учеников 9-х и 11-х классов ждут выпускные экзамены, которые пройдут с 1 по 9 июня, пишет TUT.BY





В конце учебного года девятиклассники, как обычно, будут сдавать русский и белорусский языки, а также математику. Дни испытаний — 2, 4 и 9 июня.





Парней и девушек, которые заканчивают 11 классов, ждут два письменных экзамена: русский или белорусский язык — по выбору и математика. Назначены они на 1, 3 и 5 июня. Кроме того, выпускникам нужно сдавать и два устных экзамена — по английскому языку и истории Беларуси.





Тем, кто будет сдавать испытания по языкам национальных меньшинств, стоит отметить в своем календаре еще по одной дате: для 9-классников — 21 мая, для 11-классников — 22 мая.





В 2019/2020 учебном году завершают обучение 11-классники, которые изучали учебные предметы на базовом уровне и в рамках предмета «Трудовое обучение» осваивали программу профессиональной подготовки рабочих (служащих). Те из них, кто в полном объеме освоил программу профессиональной подготовки и получил итоговую отметку по данному предмету не ниже трех, могут сдать квалификационный экзамен. Данное испытание, отметим, не является обязательным и оценка за него не идет в аттестат. Однако ученики, которые успешно с ним справятся, получат свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.





Что же касается выпускных вечеров, то для выпускников их рекомендуют провести 10−11 июня.