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В Минске появилось новое граффити с портретом Владимира Короткевича

Новый портрет белорусского классика появился на месте прежнего.
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На тусовочной улице Октябрьская на стене возле кафе «Дэпо» было граффити — портрет Владимира Короткевича с котятами. Его обновили. Посмотрите, что получилось.

Новый портрет белорусского классика появился на месте прежнего. Фото рисунка выложил в твиттере Павел Станкус. Он же сфотографировал, как на том же месте изображали другой портрет Короткевича пять лет назад, пишет tut.by.

— Пять лет прошло, пора меняться, оставаясь с идеей отдать дань уважения Владимиру Семеновичу, — рассказал ресторатор, владелец «Дэпо» Влад Луневич. — Плюс захотелось привнести в этот хаос современной Октябрьской немного домашнего уюта и любви.
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