Вандалы сломали крест на месте сталинских расстрелов под Оршей

О местах расстрелов людей в сталинские времена в Орше было известно давно. Однако памятник жертвам успели поставить только на Кобыляцкой горе. Около Могилевского шоссе местные активисты в 2018 году поставили небольшой крест с табличкой.





Так выглядел крест на месте захоронений жертв / orsha.eu​





Сообщается, что к этому месту приезжали делегации, посетители приносили цветы и т.д.





Но теперь неизвестные сломали крест и унесли табличку.





На месте массовых захоронений жертв в Куропатах под Минском вандалы периодически ломают кресты, уничтожают мемориальную "скамейку Клинтона" и т.д. Почти никогда милиция не находит нарушителей.





Так выглядит сломанный крест сейчас / orsha.eu