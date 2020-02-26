Литва переходит на режим экстремальной ситуации из-за коронавируса в Европе
В Литве также создадут Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций.
Правительство Литвы в среду объявило режим экстремальной ситуации в связи с быстрыми темпами распространения вируса COVID-19 в ряде европейских стран. Об этом сообщает delfi.
Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который отныне будет координировать все действия. По словам вице-министра МЗ Литвы Альгирдаса Шешяльгиса решение приняли из-за быстрого роста количества заболевших вирусом и распространением его в Европе.
Также он добавил, что объявление режима экстремальной ситуации позволит упростить использование различных средств без конкурсной закупки, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из отдельных государств или регионов в Литву.
Как сообщалось, в Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек. Отмечается, что количество летальных случаев увеличилось после того, как вспышка COVID-19 распространилась из регионов Ломбардии и Венето в Сицилию, Тоскану и Лигурию. Кроме того, в Италии зафиксировано около 322 случаев инфицирования новым коронавирусом.
18:18 26/02/2020
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