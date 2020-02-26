В российском детском медцентре установят пятиметровый иконостас за миллион рублей
Иконостас установят в Храме Живоначальной Троицы, который расположен на первом этаже здания медицинского центра.
Государственный детский медицинский центр имени Войно-Ясенецкого в России организовал открытый аукцион для покупки гигантского иконостаса.
Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на документы на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 996 тысяч рублей. Иконостас установят в Храме Живоначальной Троицы, который расположен на первом этаже здания медицинского центра.
Согласно документам госзакупки, подрядчик должен будет изготовить иконостас шириной более пяти и высотой более 2,5 метра. Оплачивать работы учреждение будет за счёт средств от предпринимательской и другой деятельности. Также в стоимость контракта входит изготовление икон и царских врат. Сюжет и стиль икон клиника будет обсуждать с подрядчиком отдельно.
Источник: УНИАН
18:08 26/02/2020
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