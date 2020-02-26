Принц Гарри больше не принц: он публично отрекся от семьи
Мятежный герцог прилетел из Канады в Эдинбург в рамках последнего выхода в качестве представителя королевской семьи. Младший внук королевы дал понять, что больше не считает себя монархом.
Британский принц Гарри взволновал общественность: во время природоохранного саммита герцог публично признал свое некоролевское положение.
Недавно стали известны итоги "Мегзита" или отречения Меган Маркл и принца Гарри от престола. Тогда поклонников взволновало пренебрежительное заявление герцогов в адрес королевы и других родственников.
И хотя свой титул Сассексов пара будет носить вплоть до конца марта, принц Гарри уже изъявил желание не иметь ничего общего с короной.
Как сообщило издание The Sun, во время конференции Travalyst принц Гарри публично отрекся от престола: герцог попросил обращаться к нему только по имени.
"Он попросил, чтобы его называли просто Гарри. Поэтому, леди и джентльмены, окажите теплый и сердечный прием Гарри", - процитировало издание слова одного из шотландских корреспондентов.
Этот жест британцы восприняли как ответ для королевской бабушки. Напомним, что до этого королева запретила внуку и его супруге использовать титул в коммерческих целях.
Источник: sputnik.by
17:44 26/02/2020
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