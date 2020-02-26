Виктор Мартинович: Хватит прятать "Купалу"!

Я не понимаю, что происходит с кинолентой о нашем классике.









Я не могу себе представить, чтобы я из геополитических причин придумал наложить «временный запрет» на отзывы и рецензии на мой новый роман, у меня просто не укоалывается в голове такое.





Так посмотрите, что мы имеем.





Есть кино, на производство которого ушло много денег. 1,5 миллиона долларов. В рамках мирового кинопроизводства это ничто, но для белорусской медицины, например, сумма приличная. Аппарат МРТ можно купить в областную больницу.





Это кино было снято, показано «Александру Лукашенко» «и всем высшим госчиновникам», получило, что характерно, от них «положительные отзывы» - и ... все!!!





«Массовый прокат по Беларуси перенесли на ноябрь 2020 года, чтобы фильм успел попасть на международные фестивали и чтобы не провоцировать нападки со стороны кремлевской пропаганды», - сообщает нам послушный кинокритик, который ранее сообщил о «временном запрете на отзывы и рецензии относительно ленты».









И вот тут у меня возникают два вопроса.





Во-первых:





Каким образом прокат в кинотеатрах может повлиять на международные фестивали? Разве прокат «Хрусталя» Дарьи Жук мешал выдвинуть кино на «Оскар»? Нет, не мешал. Разве прокат «Озера Радости» в Беларуси мешает фильму собирать награды на международных фестивалях? Нет, не мешает.





И не может мешать!





Единственное, что автоматом ведет к «дисквалификации» кино на международных фестивалях, - появление его копии в сети. Так при чем здесь фестивали к показу кино общественности?





Что касается второй озвученной причины «арестованного Купалы» - «чтобы не провоцировать нападки со стороны кремлевской пропаганды», - то не надо ля-ля!





Если бы снималось что-то, достойное нападок кремлевской пропаганды, нам бы рассказали историю пламенных отношений Купалы с НКВД и советской гэбухой. Но этого в фильме не может быть.





Не потому, кстати, что авторы решили не разжигать кремлевскую пропаганду, а потому, что они очень хорошо осознавали, что кино будет, прежде всего, показано всем здешним «наивысшим госчиновникам» - и под «всеми» подразумевается и силовой блок, который во многом считает себя потомком дела Дзержинского и Берии.





Кстати, сама эта фраза о «провоцировании» «кремлевской пропаганды» является не чем иным, как нагнетанием определенных настроений вокруг истории, абсолютно того не достойной.





И если кино снималось для того, чтобы вернуть стране вкус своего, то не лучший ли момент сейчас? Зачем ждать осени 2020-го, если «идеологичность» фильма не скрывается? В чем смысл идеологии после того, как выборы уже прошли?





Наконец, несмотря на то, что продукт этот делался в государственной киностудии, у него есть режиссер, команда, актеры, автор сценария. И никто и никогда не скажет, что вот эти люди и есть Республика Беларусь. Или хотя бы идеологический отдел Администрации президента.





Мне очень трудно представить себе ситуацию подорожания газа или еще большего (куда больше?) ухудшения ситуации с нефтью из-за того, что в прокат вышел фильм «Купала» о человеке, который писал стихи на белорусском языке (другой «крамолы» от Купалы ждать напрасно).





Значит, причины здесь глубже, нежели эти две, официально озвученные.





Здесь что-то системное, на уровне мировоззрения.





Ну, это как доминирование анонимной городской скульптуры в стране, которая, казалось бы, заинтересована в становлении нового пантеона исторических героев. И вместо памятников Витовту, Рейтану или Сигизмунду нам предлагают статуи портных, лошадей и повивальных бабок-Комаровок.





Чтобы не создавать символической конкуренции нынешней героике.









Однако ситуация, сложившаяся с Купалой, абсолютно неприемлема.





Люди, это же стыдно!





В кои-то века кто-то рискнул вознести национального поэта, создал произведение искусства в его честь - и что? Побоялся его озвучивать?





Запускайте «Купалу» в прокат! Герои Беларуси принадлежат всем людям, а не тем, кто входит в первый круг санкционированного просмотра!







