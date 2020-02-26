Виктор Мартинович: Хватит прятать "Купалу"!
Виктор Мартинович рассуждает о причинах, из-за которых фильм "Купала" Владимира Янковского сих пор не вышел в прокат.
Я не понимаю, что происходит с кинолентой о нашем классике.
У меня создается прочное ощущение, что Янку Купалу, его фигуру, его биографию, его судьбу то ли запретили, то положили на полку. Ситуация, когда кинокритик пишет, что «авторы наложили временный запрет на отзывы и рецензии относительно ленты», - это какой-то анекдот.
Я не могу себе представить, чтобы я из геополитических причин придумал наложить «временный запрет» на отзывы и рецензии на мой новый роман, у меня просто не укоалывается в голове такое.
Так посмотрите, что мы имеем.
Есть кино, на производство которого ушло много денег. 1,5 миллиона долларов. В рамках мирового кинопроизводства это ничто, но для белорусской медицины, например, сумма приличная. Аппарат МРТ можно купить в областную больницу.
Это кино было снято, показано «Александру Лукашенко» «и всем высшим госчиновникам», получило, что характерно, от них «положительные отзывы» - и ... все!!!
«Массовый прокат по Беларуси перенесли на ноябрь 2020 года, чтобы фильм успел попасть на международные фестивали и чтобы не провоцировать нападки со стороны кремлевской пропаганды», - сообщает нам послушный кинокритик, который ранее сообщил о «временном запрете на отзывы и рецензии относительно ленты».
И вот тут у меня возникают два вопроса.
Во-первых:
Каким образом прокат в кинотеатрах может повлиять на международные фестивали? Разве прокат «Хрусталя» Дарьи Жук мешал выдвинуть кино на «Оскар»? Нет, не мешал. Разве прокат «Озера Радости» в Беларуси мешает фильму собирать награды на международных фестивалях? Нет, не мешает.
И не может мешать!
Единственное, что автоматом ведет к «дисквалификации» кино на международных фестивалях, - появление его копии в сети. Так при чем здесь фестивали к показу кино общественности?
Что касается второй озвученной причины «арестованного Купалы» - «чтобы не провоцировать нападки со стороны кремлевской пропаганды», - то не надо ля-ля!
Если бы снималось что-то, достойное нападок кремлевской пропаганды, нам бы рассказали историю пламенных отношений Купалы с НКВД и советской гэбухой. Но этого в фильме не может быть.
Не потому, кстати, что авторы решили не разжигать кремлевскую пропаганду, а потому, что они очень хорошо осознавали, что кино будет, прежде всего, показано всем здешним «наивысшим госчиновникам» - и под «всеми» подразумевается и силовой блок, который во многом считает себя потомком дела Дзержинского и Берии.
Кстати, сама эта фраза о «провоцировании» «кремлевской пропаганды» является не чем иным, как нагнетанием определенных настроений вокруг истории, абсолютно того не достойной.
И если кино снималось для того, чтобы вернуть стране вкус своего, то не лучший ли момент сейчас? Зачем ждать осени 2020-го, если «идеологичность» фильма не скрывается? В чем смысл идеологии после того, как выборы уже прошли?
Наконец, несмотря на то, что продукт этот делался в государственной киностудии, у него есть режиссер, команда, актеры, автор сценария. И никто и никогда не скажет, что вот эти люди и есть Республика Беларусь. Или хотя бы идеологический отдел Администрации президента.
Мне очень трудно представить себе ситуацию подорожания газа или еще большего (куда больше?) ухудшения ситуации с нефтью из-за того, что в прокат вышел фильм «Купала» о человеке, который писал стихи на белорусском языке (другой «крамолы» от Купалы ждать напрасно).
Значит, причины здесь глубже, нежели эти две, официально озвученные.
Здесь что-то системное, на уровне мировоззрения.
Ну, это как доминирование анонимной городской скульптуры в стране, которая, казалось бы, заинтересована в становлении нового пантеона исторических героев. И вместо памятников Витовту, Рейтану или Сигизмунду нам предлагают статуи портных, лошадей и повивальных бабок-Комаровок.
Чтобы не создавать символической конкуренции нынешней героике.
Однако ситуация, сложившаяся с Купалой, абсолютно неприемлема.
Люди, это же стыдно!
В кои-то века кто-то рискнул вознести национального поэта, создал произведение искусства в его честь - и что? Побоялся его озвучивать?
Запускайте «Купалу» в прокат! Герои Беларуси принадлежат всем людям, а не тем, кто входит в первый круг санкционированного просмотра!
Виктор Мартинович, budzma.by, перевод: Белорусский партизан
16:21 26/02/2020
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