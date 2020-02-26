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Oops! Минчане обнаружили дома живого скорпиона

Возможно, его "купили" с сухофруктами на рынке. По крайней мере, других версий ни у кого нет.

В милицию поступил необычный вызов: на кухне одной из квартир многоэтажки на ул. Л. Украинки хозяева обнаружили живого скорпиона, рассказали «Минск-Новости» в Центральном РУВД.


Как членистоногое, которое встречается лишь в жарких странах, попало зимой в квартиру минчан, разбирались сотрудники МЧС и участковый инспектор милиции Владимир Шевченко

Сперва они предположили, что кто-то из соседей разводит скорпионов и один из них каким-то немыслимым образом подался в бега. Однако все опрошенные жильцы дома лишь разводили руками.

— После заявители рассказали, что в тот день совершали покупки на рынке — среди всего прочего были заморские сухофрукты. Возможно, скорпиона они сами принесли в квартиру вместе с провизией, — высказал предположение участковый.

К счастью, в этой необычной истории обошлось без пострадавших — заявители отделались легким испугом.
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