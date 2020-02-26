Сорокалетний Артур Баханьков, в прошлом «смотрящий» за Могилевом, называет себя «положенцем» от вора в законе Вовы Бири, скончавшегося в 2009 году. В последнее время он основательно взбудоражил белорусский криминальный мир резкими и нелицеприятными высказываниями в адрес гомельчанина Александра Кушнерова, он же Саша Кушнер, которого Баханьков вором не считает, как и его подручного могилевчанина Евгения Ковалева по прозвищу Шумахер.





Сперва свои разоблачения Баханьков открыто публиковал в соцсетях, а затем завел канал на YouTube и в статусе РаМСовой МС с начала года поливает Кушнерова разными нехорошими словами, за которые по воровским понятиям просто обязаны призвать к ответу и жестоко наказать. Но вышло уже два десятка серий по так называемому «петушиному рамсу» и анонсированы новые. Количество подписчиков за месяц выросло до семи тысяч, просмотры исчисляются десятками тысяч, комментарии — сотнями. РаМСовой МС и «положенец» в одном лице согласился ответить на вопросы нашего корреспондента. (По этическим соображениям, некоторые выражения заменены многоточием).





— Артур, почему вы до сих пор живы? Ведь в криминальном мире за слова, которые вы употребляете в своих роликах, люди отвечают и не только здоровьем.





— Правильно. Если говоришь в адрес вора, то должен ответить, а если в адрес п..., то и пояснять ничего не надо. Это он должен пояснить, а Кушнер не может пояснить. Как он пояснит, что он с п... полоскался? И даже фотографировался. Если бы не сфотографировался, то была бы еще проблема, а он с ним стоит в обнимку. Я поднял рамс по Шумахеру четыре года назад. Он же п..., его же били за это и поднимали п..., к... и м... рамс. Как ты это пояснишь? Никак. Ты вор и не знал, что он п...? Или как Кушнер пояснит, что простил к... Шумахеру «общаковые» 30 тысяч долларов? Все знал.





— Так все началось из-за Шумахера?





— Да. Вы поймите, понятия для всех работают одинаково. Это как закон или Конституция. Нарушил, и неважно, кто ты, так и в воровском мире. За сто лет это первый случай, когда вор стал п.... Он стал п... и не отмоется, потому что мне дали добро воры, они сказали: «Артур, курсуй всех за этого п...». Мне важно не только его определить в п... рамки, но и всю его «империю» разрушить.





— Не так давно вы в своем блоге на канале сообщили, что Кушнеров «выдал лицензию» на ваше устранение.





— Да, на убийство.





— То есть он вас, грубо говоря, «заказал»?





— Он заказал меня и дал ход своему кровавому прогону. Он написал в прого , что Артур б... и «смерть б...», с которыми «нужно поступать соответственно». Прогон — это и есть публичный заказ на убийство.





— А третья сторона — правоохранители, есть от них реакция на ваши озвученные факты о готовящемся заказном убийстве?





— В курсе все, только вчера новый ролик выложил, а уже пятнадцать тысяч просмотров. Что касается милиции, то не знаю, возможно, у них есть свой план касаемо этого п..., я к ним на совещания не хожу. Ведь что получается, Саша Кушнер призывает каждого порядочного арестанта убить Артура и всех, кого он б... объявил, а в этом списке около ста человек. Это официальный прогон с призывом залить Беларусь кровью, я ведь не один такой, нас много, кого Кушнер решил убрать. Пусть менты разбираются или ждут, когда кого-нибудь убьют. Поэтому в своих видео я называю имена тех, кто меня может убить — Кушнер и Бобруйский Дима Халепа.





— Халепа это «смотрящий» за Бобруйском?





— Нет, Кушнер хотел его поставить, но Халепа по зоне к..., поэтому сам отказался. Мне маякнули, что у Кушнера есть в Москве киллер, а Халепа уже купил мотоцикл. Помните, как убили в Подмосковье Тимоху Гомельского? Подъехали двое на мотоцикле, расстреляли и уехали. Вот я сопоставляю и предполагаю, как это может случиться, ведь я же РаМСовой МС.





— Вы «положенец» от бобруйского вора в законе Бири? Этот статус за вами сохраняется до сих пор?





— А по-другому быть не может. Бири не стало, но это не значит, что я перестал быть «положенцем». И мне не надо смотреть за Могилевом, «положенец» — доверенное лицо вора. Некоторые считают иначе, но если убили Деда Хасана, который «короновал» Кушнера, то Кушнер уже не вор? Нет, он говорит: «я вор», тогда и я «положенец».









— Вы «положенец», представитель профессионального криминального мира, соблюдаете понятия, которые для вас как Конституция. И в то же время вы завели свой видеоблог. В нашем мире это обыденно, а в вашем за такое не клеймят позором?





— А где в прогонах написано, что я не могу это делать? Есть воровские масти: вор, бродяга, мужик. Я не говорю плохо за воровское, за пацанов, имеющих отношение к воровской жизни. Есть не воровские масти: петух, козел, крыса и прочие масти и определения. Кто мне может запретить за последних говорить? Я живу понятиями и воровскими решениями. А где я неправильно по жизни поступаю? Если неправильно, воры могут позвонить и сказать: «Ты не прав». Но мне воры звонят и говорят: «Ты прав».





— Значит в вашем мире — что не запрещено, то разрешено. А вам не кажется, что своими роликами вы популяризируете так называемую субкультуру АУЕ, объясняя смысл и суть воровских понятий? Зачем вы это делаете?





— Кто что видит. Как Омар Хайям сказал: «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зеленой вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое». Зачем мне об этом думать, я поднял рамс. Мне без разницы кто и что будет думать. Я не могу думать, как они думают, я отвечаю за то, что я сказал, но не отвечаю за то, как другие это поняли.





— А что сегодня в белорусском криминальном мире происходит?





— Все радуются. Я смотрю через духовный мир и вижу — это сын дьявола [Кушнеров], который несет только зло. Он набрал таких же дьяволов, чертей и бесов, он их наделил властью, а они по беспределу рулят по всей Беларуси. А сейчас появился плод Духа Радость. Мне звонят и пишут не только из Беларуси, из Германии, США, Грузии, Казахстана, все воры смотрят мои ролики. Мол, нашелся человек, который Кушнера на место поставил. Некоторые подумали, что весь этот беспредел и есть понятия и не верили, что есть справедливость. Как может возникнуть идеология, если она мертвая! В Беларуси Кушнер воровскую идеологию за девять лет убил, ее уже не поднять, она может быть другой, но не прежней. На бумаге она есть, а в действиях ее нет. Формальность. Это как труп тянуть, ты его тянешь, руки вроде шевелятся, но он же мертвый. Он всех разъединил, а объединять некому, вор Олег Муму не делает то, что от него ждут арестанты.





— Может, так и было задумано теми, кто борется с организованной преступностью? Разделить и перессорить, не дать объединиться, чтобы праздновать победу?





— Без разницы, время уже прошло и ушло, молодежь растет в другом духе, ресурсов и пополнения нет. И самое главное, государство дало поблажки: амнистия, передачки, много свиданий, звонки домой. Зачем человеку страдать? Он подписал бумаги и ушел по амнистии или на УДО. Раньше государство лишь кнутом махало, пряников не было. Понятия в умах еще некоторое время будут, но самого воровского не будет. Воры есть, а воровского нет в Беларуси. Вот, к примеру, если бы школу милиции закрыли, старая гвардия работает, уходит на пенсию, а смены нет. То же самое и здесь.

— Меры собственной безопасности предприняли?





— Да, я застраховал себя на 50 тысяч долларов, чтобы в случае чего мама получила эти деньги. Снял видеоролик, сделал скриншоты всех угроз, звонки с угрозами записываю на диктофон. Прогон Кушнера есть, а это призыв убивать каждому, кто считает себя порядочным относительно его идеологии. К воровскому это не имеет никакого отношения.





Рамс — претензия, разборка претензии; выяснение отношений, разрешение конфликта.















