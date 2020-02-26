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Информация о Беларуси как самой пьющей стране мира оказалась фейком

25 февраля ряд СМИ опубликовали новость о том, что Беларусь вновь возглавила рейтинг самых пьющих стран мира.


Радио Свабода (перевод: Белорусский партизан) объясняет, почему это не так.

14,4 литра спирта на человека ежегодно выпивают в Беларуси - такую ​​новость опубликовали ряд СМИ со ссылкой на рейтинг World Population Review.

Но на самом деле в рейтинге просто взяли данные из обзора Всемирной организации здоровья за 2014 год.

На самом деле в Европе Беларусь сейчас занимает 23 место по потреблении алкоголя. В таком же мировом рейтинге Беларусь на 27 месте.

Об этом Свободе сказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыкличев:

«Мы сейчас разобрались, они просто не проверили цифры и сделали ссылку на отчет 2014 года, который базируется на данных 2010 года, - сказал Батыр Бердыкличев. - 11,2 литра потребления спирта на человека - такие данные по глобальному отчету ВОЗ за 2018 год. И если в 2014 году были споры со стороны Минздрава, то сейчас у нас полное согласие по методологии и результатам».

В 2018 году, по статистике ВОЗ, самой пьющей была Молдова (15,2 литра спирта на человека в год), Литва (15 литров), Чехия (14,4 литра), Германия (13,4 литра), Нигерия (13,4 литра).

Больше, чем в Беларуси, пили в Латвии (12,9 литра), России (11,7 литра), Польше (11,6 литра).


По статистике Белстата, потребление алкоголя в Беларуси - 11,5 литра спирта на каждого жителя старше 15 лет. Наиболее потребляют пиво, водку и плодово-ягодное вино. Наименее - коньяк и бренди.

По данным ВОЗ, потребление более 8 литров спирта в год несет не только угрозу жизни, но и ведет к деградации общества.
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