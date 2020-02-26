США призывают Иран "сказать правду о коронавирусе"





"Соединенные Штаты серьёзно обеспокоены информацией, указывающей на то, что иранский режим мог укрыть важные детали о вспышке в стране", - сказал он.





"Все страны, включая Иран, должны говорить правду о коронавирусе и сотрудничать с международными гуманитарными организациями", - подчеркнул Помпео.





Ранее сообщалось, что у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи, который в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране, выявили заражение коронавирусом.





Во вторник представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.





Однако высока вероятность, что на самом деле заболевших значительно больше.