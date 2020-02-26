+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

США призывают Иран "сказать правду о коронавирусе"

Соединенные Штаты обеспокоены поступающей информацией о том, что Иран мог утаить важную информацию о вспышке коронавируса в стране, заявил во вторник на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.


"Соединенные Штаты серьёзно обеспокоены информацией, указывающей на то, что иранский режим мог укрыть важные детали о вспышке в стране", - сказал он.

"Все страны, включая Иран, должны говорить правду о коронавирусе и сотрудничать с международными гуманитарными организациями", - подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи, который в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране, выявили заражение коронавирусом.

Во вторник представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.

Однако высока вероятность, что на самом деле заболевших значительно больше.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru