Обвиняемые меняли показания во время процесса, ни один не признал себя виновным полностью. Прокурор просит назначить одному фигуранту смертную казнь, остальным — продолжительные сроки лишения свободы — 18 и 22 года, передает TUT.BY





Страшные преступления произошли в прошлом году. 14 января 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику и 33-летнему Валентину Бушнину.





По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей.





Бушнина обвиняют в подстрекательстве к убийству, то есть убивал старика, как указано в обвинении, Скрундик, но Бушнин сказал ему это сделать («деда надо убирать») и не остановил Виктора, когда тот душил пенсионера и поджигал его дом. Валентин Бушнин заявил, что виновным себя в убийстве не признает, настаивает, что все сделал Скрундик.





Через неделю, 21 января 2019 года, произошло следующее нападение — на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым. Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя.





Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу. Мятеж вину в убийстве не признает, говорит, что преступление совершил Скрундик. В суде Виталий заявил, что друг его оговаривает и что во время следствия, когда Мятеж признавал вину, он сам себя оговорил.





Через десять дней, 31 января 2019 года, в деревне Суховчицы произошло очередное нападение — на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги.





Пенсионерке удалось спастись, товарищ Скрундика внезапно зашел в дом и остановил его.





Местные жители в разговоре с TUT.BY рассказали, что изначально смерть двух пенсионеров преступлением не считали. Правоохранители приезжали на место пожара, но криминальный след обнаружен не был.





Вопросы возникли после нападения на Софью Мацеле, ей Скрундик пригрозил: «Не дашь денег, будет тебе, как деду Шугалею». После этого провели эксгумацию тел, задержали по очереди Скрундика, Бушнина и Мятежа.





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Гособвинитель Вадим Лолуа в прениях подчеркнул, что, как часто бывает при совершении особо тяжких преступлений, обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения — по всем эпизодам.





Как заявляли сами фигуранты, желание раздобыть деньги на выпивку было единственным мотивом нападений.





Скрундик и Бушнин ранее уже были судимы — за кражи, из трех обвиняемых официально работал только Виталий Мятеж, но, как и его товарищи, был замечен в злоупотреблении алкоголем.





Фигуранты были не только приятелями, Бушнин жил вместе с двоюродной сестрой Скрундика, а Мятеж — с его родной сестрой. И у Мятежа, и у Бушнина — на воспитании маленькие дети.





В суде выяснилось, что Виталий Мятеж, находясь в СИЗО, получил письмо якобы от Виктора Скрундика, в котором тот просит взять на себя вину за убийство 94-летнего пенсионера. Мятеж передал письмо конвоиру, по закону подстражные не имеют права переписываться.





Скрундик в суде заявил, что ничего подобного он Мятежу не писал, в письме не его почерк. «И какой смысл? Я вину признаю полностью», — заявил обвиняемый в суде.





По мнению прокурора, вина фигурантов доказана. Гособвинитель просит приговорить Виктора Скрундика к исключительной мере наказания — смертной казни, Виталия Мятежа — к 22 годам в колонии, Валентина Бушнина — к 18 годам заключения.





— Я им не верю, — заявил в суде сын убитого Михаила Шугалея. — То, что они сделали с дедом, пусть то же будет и с ними.





— По Скрундику с прокурором согласен, — отметил внук убитого Владимира Гаркавого. — По Мятежу, Бушнину… Такие люди не должны жить. Они жестоко убили пожилых людей, они сожгли их заживо за 50 и 200 рублей. И за это им 18 лет и 22 года? Я считаю, они не должны жить. Не верю, что они могут исправиться. Что будет через 20 лет? Вдруг они выйдут по амнистии. Боимся мы и наши дети.





Адвокат Скрундика считает, что наказание в виде расстрела слишком суровое. По его мнению, цели уголовного наказания могут быть достигнуты максимальным сроком лишения свободы, то есть пожизненным заключением.





— У него будет достаточно времени все осознать и сделать выводы, — заявил защитник.





Поскольку показания Виктора Скрундика легли в основу обвинения Мятежа и Бушнина, адвокаты последних в своей речи подробно остановились на личности Скрундика.





— Виктор Скрундик сам пояснил в суде, что в состоянии опьянения не отдает отчет своим действиям, события тех дней помнит, как в тумане, — отметила адвокат Виталия Мятежа. — Родные Скрундика говорят о том, что когда он выпивал, был неадекватный, агрессивный. «Ничего святого у него нету» — это слова его сестер.





Фактическая жена Бушнина, Ирина, была вынуждена жить в одном доме с Виктором. Она вспоминала, что даже в отношении близкого человека, бабушки, которая взяла на воспитание Виктора после того, как его родителей лишили прав за недостойное поведение, подвергалась с его стороны и оскорблениям, и физическим воздействиям.





Следующая черта Скрундика — склонность к оговорам. Сестры заявили, что Виктор угрожал им: в конце концов, засадить их мужей. Такое поведение было связано с обычной завистью — и Мятеж, и Бушнин имеют семьи и детей, а Скрудик все время скитается, как перекати-поле.





Отношения Виктора с Виталием Мятежем и Валентином Бушниным были сложные. Скрундик хотел доминировать, в случае неповиновения применял физическую силу. Он использовал в своих целях Бушнина и Мятежа. Ведь мог пойти один, чтобы одолжить деньги и у Шугалея, и у Гаркавого, но взял с собой друзей, чтобы в случае чего на них перевести стрелки, что мы по итогу и видим.





Надежда Скрундик, сестра обвиняемого, рассказывала, что когда брат заподозрил, что муж рассказал ей об убийстве Гаркавого, пригрозил: «Я убью тебя и твоих детей». Его личностные характеристики, отношения к людям создавало чувство угрозы. Доказательств, подтверждающих виновность Мятежа в убийстве, не представлено. Все строится на словах Скрундика, но верить его словам сложно.









Защитник Валентина Бушнина также считает, что Скрундик оговорил товарища. И настаивает на переквалификации обвинения с разбоя на грабеж, вины Валентина в подстрекательстве к убийству, по мнению адвоката, нет.





— Бушнин вину не признал полностью. 14 января Виктор предложил сходить к знакомому Шугалею — занять денег. Михаил Шугалей хорошо знал Виктора, тот помогал ему по хозяйству. «Если дед не даст денег, можно будет забрать силой, он никому не расскажет», — сказал Скрундик Бушнину.





То есть склонил его к похищению денег. Валентин в тот вечер был в состоянии алкогольного опьянения, как сказала его сожительница, на ногах стоять не мог, то есть не осознавал, на что его приглашал Скрундик.





Защитник отметил, что Бушнин только взял деньги в доме пенсионера, и вышел на улицу. Убийство и поджог дома, по его мнению, Скрундик совершил самостоятельно. В показаниях Виктора указано, что это Валентин сказал ему убить Шугалея: «Деда нельзя оставлять живым, он нас сдаст».





— В суде Скрундик признался, что умышленно оговорил Бушнина, поскольку его не устраивало, что Валентин жил в его доме, с двоюродной сестрой Скрундика. Виктор после освобождения из колонии считал, что это его дом (на самом деле дом принадлежит бабушке Скрундика. — Прим. ред.





Гособвинитель обратил внимание на психологический портрет Виктора Скрундика — обвиняемый проходил психологическую экспертизу: низкая самооценка, упрямство, считает, что другие люди должны тратить на него время и нести за это ответственность, импульсивен, может резко менять отношение к людям, в состоянии алкогольного опьянения неуравновешен и опасен.





В ходе судебного заседания ни один из обвиняемых не заявил о раскаянии, не попросил прощения у родных убитых.





— Чужая жизнь для них ничего не стоит, а когда коснулось своей жизни — посадят на пожизненное или неизвестно что — себя-то жалко. Нападали на беспомощных — 80- и 90-летних ради того, чтобы деньги забрать да выпить! — заявляли родные потерпевших.