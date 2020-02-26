



Был зафиксирован киберпреступник в возрасте всего 13 лет, но он избежал уголовной ответственности.





Об этом 19 февраля рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин. Он подчеркнул, что растет число преступлений, которые совершают люди, не обладающими специальными знаниями.





Сейчас можно купить в интернете специальное программное обеспечение с инструкцией по его применению, и заниматься похищением денег или информации.





Всего, по данным МВД, в прошлом году число зарегистрированных киберпреступлений в РБ увеличилось до 10,5 тыс. с 4,7 тыс. в 2018 году. К уголовной ответственности привлечены 1,4 тыс. человек. При этом в совершении преступлений, по данным правоохранительных органов, были виновны более 1,8 тыс. лиц.





Количества случаев несанкционированного доступа к компьютерной информации в 2019 году выросло до 2 185 с 912 в 2018 году. А около двух третьих преступлений являются хищениями путем использования компьютерной техники.





Как сообщил Кирилл Вяткин, МВД принимает и превентивные меры против киберпреступлений. Так, в 2019 году был ограничен доступ к более чем 60 способствующим преступлениям ресурсам в интернете, включая площадки, где преступники делились опытом.





Но остановить рост преступности в данной сфере пока не удается.









Заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Дмитрий Петко заявил, что в комитете ожидают увеличения числа киберпреступлений в Беларуси в целом, а также роста случаев использования преступниками криптовалюты.





Впрочем, не все плохо. Начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич сообщила, что белорусские банки в достаточной степени обеспечивают защиту информации, используя для этого все новейшие технологии. А имеющиеся случаи телефонного мошенничества — вишинга — объясняются беспечностью людей.