40-летний рабочий погиб на стройке под Минском
Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования мужчины.
По данным следствия, 24 февраля текущего года на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе при выполнении строительных работ с балкона пятого этажа упал рабочий.
От полученных повреждений 40-летний житель Молодечно скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
10:17 26/02/2020
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