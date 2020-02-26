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40-летний рабочий погиб на стройке под Минском

Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования мужчины.

По данным следствия, 24 февраля текущего года на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе при выполнении строительных работ с балкона пятого этажа упал рабочий. 

От полученных повреждений 40-летний житель Молодечно скончался на месте. 

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
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