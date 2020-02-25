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Новые подробности истории с заражением ребенка ВИЧ-инфекцией в Пинске

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, все дети, которые в тот момент находились в медицинском учреждении, проверены на ВИЧ-инфекцию.

«Больше ни у кого диагноз не подтвердился. Это радует», – отметил министр, общаясь с журналистами.

При этом Владимир Караник заявил, что произошедшее в Пинске является поводом для очень серьезного разбора, который сейчас и проводится. Это касается работы комиссии Минздрава и Следственного комитета.

«Когда будут получены первые результаты, мы об этом информируем. Я обещал максимально принципиальное, открытое расследование, и оно будет проведено», – подчеркнул Владимир Караник.

Как сообщалось ранее, в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница. Женщина считает, что ее 11-месячная дочь во время лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Управлением Следственного комитета по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РБ.

Во время расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен ВИЧ. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела.
1reg.by
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