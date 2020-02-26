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В Беларуси впервые задержали свидетеля Иеговы из России

Руководительница правозащитного центра Human Constanta Энира Броницкая сообщает «Радыё Свабода», что 21 февраля в Беларуси был задержан свидетель Иеговы из России. Он находится в СИЗО в Витебске. Это Николай Н. Согласно сайту «Свидетелей Иеговы», уголовное дело против него завели в России 31 января 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе. В России «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией и преследуются согласно Уголовному кодексу. Задержанные верующие сообщают о жестоких пытках в российской полиции.

«Его имя есть в межгосударственном розыске. В России на него заведено уголовное дело и принято решение о содержании его под стражей. Он уехал, и его задержали в Беларуси, — говорит Энира Броницкая. — В настоящее время рассматривается вопрос о выдаче его России. Наша прокуратура будет принимать решение, выдать его или нет».

Радио Свобода обратилось за подтверждением этой информации в пресс-службу МВД. Представитель пресс-службы сказала, что информация будет проверяться.

Общая практика в подобных случаях между Россией и Беларусью — выдача задержанного.

В России «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией. В Беларуси община «Свидетелей Иеговы» официально зарегистрирована. Верующих более 6000.

«Мы уточняем информацию о том, что он мог показаться на статус беженца. Это в любом случае должна приостановить его выдачу, так как будет рассматриваться это ходатайство. Скорее всего, он будет подаваться, потому что есть политический мотив, который дает ему такие основания», — объясняет ситуацию правозащитница.

Однако Бронницкий предупреждает, что за всю историю белорусского законодательства о беженцах россиянам Беларусь никогда статус беженца не давала.

Согласно российскому правозащитного центра «Мемориал», не менее 200 свидетелей Иеговы преследуются по статье 282.2 УК РФ «Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Как сообщает «Мемориал», на сегодня не менее 15 свидетелей Иеговы находятся под стражей, 24 — под домашним арестом. Еще 163 имели другие меры пресечения.
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