— На ряде кафедр Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) одни и те же лекции читают на протяжении десятилетий, — констатировал он. — Поэтому многие наши коллеги рассматривают курсы повышения квалификации в БелМАПО как дополнительный отпуск и смену обстановки, а не как возможность получить новые знания и освоить современные технологии.









По мнению министра здравоохранения, существующую систему последипломного медицинского образования необходимо пересмотреть. В этом направлении Минздрав будет работать совместно с руководителями БелМАПО, республиканских научно-практических центров, ведущих клиник. Также предстоит скорректировать учебный процесс в медицинских университетах (в республике их четыре — в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле) в соответствии с требованиями времени.





В качестве положительного примера сочетания образовательного процесса, науки и практики В. Караник привел учреждение здравоохранения «Гродненская университетская клиника», созданное на базе Гродненской областной клинической больницы. Срок реализации пилотного проекта (по университетской клинике) — 2019–2021 годы. Основная цель — организация медицинской помощи населению на основе современных достижений медицинской науки, техники и передового опыта, формирование практико-ориентированного образовательного процесса. Реализация этого проекта прежде всего подразумевает участие в образовательном процессе практикующих врачей. Это в свою очередь улучшит качество подготовки студентов-медиков.