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Белгидромет пообещал новую шкалу кодов погоды и 10-дневный прогноз

Более шести миллионов евро получит Белгидромет на приобретение нового оборудования для более точного прогнозирования погоды, сообщил журналистам во вторник первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Болеслав Пирштук.

Депутаты, руководство Минприроды и Белгидромета обсуждало изменения в закон «О гидрометеорологичекой деятельности», которые планируется рассмотреть на весенней сессии Палаты представителей Национального собрания.

«Мы работаем над повышением качества прогнозов погоды, что является очень важным для многих отраслей народного хозяйства», — сказал Пирштук.

По его словам, на приобретение нового оборудования для более точных прогнозов будет выделено около 6, 5 миллиона евро. Планируется, что к концу года Белгидромет начнет делать 10-дневные долгосрочные прогнозы, теперь такой прогноз составляет 7 суток.

В данной связи первый замминистра отметил, что отечественная гидрометеослужба намерена выходить на европейские стандарты прогноза погоды. По словам Пирштука, Белгидромет старается внедрять самое современное оборудование для повышения качества прогнозов, а также повышать качество знаний и квалификации специалистов.


Новая шкала опасности


На выездном заседании комиссии были обсуждены основные изменения в «погодный закон». В частности, предусматривается, что в нем будут учтены требования Договора о Евразийском экономическом союзе. Планируется ведение нормы о том, что юридические лица и предприниматели будут в обязательном порядке уведомлять о начале своей гидрометеорологической деятельности. Это, по мнение разработчиков проекта закона позволит вести учет и контроль производителей «погодной» информации.

Еще одном пунктом нового проекта закона предлагается ввести новый термин — «комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений». Кроме этого, предлагается совместно с МЧС разработать систему цветовых кодов опасности гидрометеорологических явлений для информирования населения.
Sputnik.by
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