У Япончика оказалось много убийц

Еще один предполагаемый соучастник громкого убийства в 2009 году патриарха преступного мира постсоветского пространства Вячеслава Иванькова арестован Басманным райсудом Москвы. По версии СКР, Каха Газзаев не только передал снайперскую винтовку киллеру, который сделал смертельный выстрел в вора в законе, известного как Япончик, но и лично наблюдал за покушением. Газзаев, которого доставили в столицу из колонии, где он отбывал срок за кражи, свою вину не признает. Такой же позиции придерживается и ранее взятый под стражу Муртази Шадания, следивший за Япончиком.









Решение арестовать на два месяца 39-летнего уроженца Цхинвала Каху Газзаева принял во вторник судья Басманного райсуда Артур Карпов, рассмотревший соответствующее ходатайство следователей Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР). Перед заседанием они обвинили Газзаева в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия в составе группы (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, именно Каха Газзаев предоставил пока неназываемым соучастникам снайперскую винтовку СВД, из которой 28 июля 2009 года у ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе был смертельно ранен в живот Вячеслав Иваньков (Япончик). «В момент непосредственного совершения убийства он (Газзаев.— “Ъ”) находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией»,— пояснили в СКР.





Газзаев своей вины не признал, но по решению судьи Карпова был заключен в СИЗО до конца апреля. Впрочем, это не более чем формальность.

Дело в том, что Каха Газзаев является неоднократно судимым вором-домушником. В первый раз, по словам источников “Ъ”, он был осужден в особом порядке на один год за квартирную кражу с причинением ущерба в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) в 2016 году Перовским райсудом Москвы вместе с двумя своими подельниками — выходцами из Грузии. А в 2018 году Советский райсуд Астрахани снова в особом порядке приговорил его уже к пяти годам колонии строгого режима за семь квартирных краж с причинением крупного или особо крупного ущерба. С тех пор он отбывал наказание в одной из колоний Самарской области, откуда был этапирован в Москву пару месяцев назад для проведения следственных действий. И в последнее время он находится в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина». Адвокаты обвиняемого от каких-либо комментариев отказались. Между тем источники “Ъ” в силовых структурах пояснили, что сам Каха Газзаев настаивает: он был лишь вором, который за считаные секунды мог вскрыть дверной замок любой квартиры, похищая в основном ювелирные изделия и деньги.





В двух случаях, говорится в деле вора, его добычей стали пять и три золотые зубные коронки и полотенце, не представляющее материальной ценности. К делам об убийствах, по версии арестанта, он не имел отношения.

В этом его позиция совпадает с мнением ранее взятого под стражу 61-летнего Муртази Шадании. Как сообщал “Ъ”, того еще две недели назад также обвинили в соучастии в убийстве Япончика, выразившемся в передаче киллеру оружия. При этом, по некоторым данным, на обоих обвиняемых следствие вышло благодаря показаниям одного свидетеля — некоей госпожи Ованесовой. Ее защитники обоих арестованных называют весьма сомнительным источником информации, отмечая, что она якобы является наркоманкой, отбывающей наказание.









При аресте Шадании, промышлявшего «ломщиком» в Южном порту столицы, следователи СКР упоминали, что тот был связан с давним врагом Япончика вором в законе Ильей Симонией (Махо). В случае с Газзаевым о Махо уже не вспоминали — следователь лишь сообщил, что устанавливаются исполнитель преступления, его заказчик и организатор.



