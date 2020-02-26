Сегодня, 26 февраля, у католиков начинается Великий пост

Великий пост начинается у католиков 26 февраля.





— Великий Пост в Костеле традиционно начинается в среду, которая называется Пепельной. — говорит ксендз-христусовец Владимир. — В этот день в литургии по традиции священники посыпают верникам головы пеплом и произносят: «Памятай, што ты прах і ў прах вернешся» или «Навяртайцеся і верце ў Евангелле». Это обряд принятия человеком своего несовершенства, согласие с желанием изменить свою жизнь, обратиться к Богу и обновить отношения с Господом и ближними.









Молитва, милостыня и пост — именно эти практики позволяют хорошо пережить время покаяния. Одной из особенностей этого периода в литургии является набоженство Крестного пути.





В католическом Костеле предписано соблюдать пост (отказ от мясного) в возрасте от 14 до 60 лет в каждую пятницу года как напоминание о жертве Христа. Строгий же пост (не только отказ от мясного, но и ограничение в количестве приемов пищи) обязателен для всех верующих в возрасте от 18 до 60 лет в Пепельную среду и Великую пятницу.









— Великий пост — время подготовки к главному христианскому празднику Пасхе, — продолжает ксендз Владимир. — Каждый должен сам для себя решить, как он переживет эти 40 дней. Костел призывает отказаться от употребления спиртного, ограничить себя в пище и развлечениях. Ведь так легко сказать, что я прожил пост без мяса, а сам посвятил его чревоугодию — одному из семи главных смертных грехов. Готовил блюда из экзотических рыб и растений, при этом тратя часы на поиск рецептов в Интернете. Это ведь не мясо!





Пост подразумевает подготовку человека — как духовную, так и телесную — к Воскресению Христа. Это значит — посвятить время молитве, чтению и размышлениям над словами Евангелия, милостыне. Кроме канонов, которые обязывают всех католиков, приветствуется добровольная установка — каждый может решить, от чего откажется на время Великого поста. Очень помогают совместные семейные правила. Например, родители с детьми могут решить, что не будут сидеть в соцсетях, ограничат просмотр телевизора, откажутся от компьютерных игр и т. д. Освободившееся время потратят на добрые дела, совместное времяпрепровождение и молитву.



