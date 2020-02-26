Короновирус продолжает убивать людей. Умерло 2700 человек
Подтверждены 78 064 случая заболевания. Общее количество умерших увеличилось до 2715 человек.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части Китая достигло свыше 78 тысяч человек, более 29 тысяч выздоровели и выписались из больниц, сообщает государственный комитет по здравоохранению в среду, 26 февраля.
По последним данным из 31 провинции Китая, подтверждены 78 064 случая заболевания, из больниц успели выписать 29 745 человек, общее количество умерших увеличилось до 2715 человек.
За минувшие сутки в провинции Хубэй отмечен 401 новый случай инфицирования, 52 человека умерли.
08:02 26/02/2020
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