Вольский: Участие "Крамбамбули" в "Славянском базаре" — фейк
Лявон Вольский опровергает информацию об участии "Крамбамбули" в фестивале "Славянский базар", который пройдет в Витебске в июле.
На своей странице в Facebook музыкант называет упоминания о запланированном участии группы в "Славянском базаре" фейком, передает "Еврорадио". "Крамбамбуля" не давала свое согласие ни на участие в мероприятии, ни на распространение такой информации", — пишет музыкант.
Действительно, на ряде витебских сайтов можно встретить информацию, что "Крамбамбуля" 14 июля примет участие в первом концерте фестиваля, который получит название "Рок на все времена". На сайте организаторов его представляют как "самый большой сборный концерт исполнителей русской рок-музыки". Действительно, было бы странно, чтобы там оказался Лявон Вольский с командой.
21:42 25/02/2020
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