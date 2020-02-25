+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

С 1 марта в Беларуси запрещено продавать некоторые лекарства

В Беларуси с 1 марта запрещается продавать некоторые лекарства. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, передает "Белсат".

С 1 марта запрещена продажа лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы. Запрет коснется лекарств, предназначенных для проведения экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенныхе в перечень лекарств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Это предусмотрено указом от 22 августа 2018 года №345, который ввел обязанность иметь регистрацию предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Указ касается 41 международного непатентованого наименования лекарств при их обращении в Беларуси.

Лекарства делятся на несколько категорий, и для каждой из них введены свои сроки запрета, если предельные отпускные цены производителей не будут зарегистрированы.
Источник: МГ/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru