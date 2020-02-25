С 1 марта в Беларуси запрещено продавать некоторые лекарства
В Беларуси с 1 марта запрещается продавать некоторые лекарства. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, передает "Белсат".
С 1 марта запрещена продажа лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы. Запрет коснется лекарств, предназначенных для проведения экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенныхе в перечень лекарств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Это предусмотрено указом от 22 августа 2018 года №345, который ввел обязанность иметь регистрацию предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Указ касается 41 международного непатентованого наименования лекарств при их обращении в Беларуси.
Лекарства делятся на несколько категорий, и для каждой из них введены свои сроки запрета, если предельные отпускные цены производителей не будут зарегистрированы.
Источник: МГ/ИР belsat.eu
21:03 25/02/2020
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