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В Столине бывший милиционер обещал «отмазать» сына знакомого от тюрьмы и сел сам

25 февраля суд Столинского района вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, который за взятку обещал «отмазать» сына своего знакомого от уголовного дела.

Бывший милиционер получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и лишился звания «подполковник милиции». Также он должен выплатить государству более 5,2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Брестского областного суда, пишет REFORM.by

Бывший подполковник узнал, что против сына потерпевшего возбудили уголовное дело, и пообещал решить этот вопрос, намекнув на нужные связи в правоохранительных органах. Он получил от потерпевшего 5 тысяч долларов якобы за решение вопроса и склонял его к передаче еще 10 тысяч долларов. При этом он не собирался ничего делать, чтобы закрыть дело против сына потерпевшего.

Бывшего милиционера признали виновным в мошенничестве в крупном размере и подстрекательстве к даче взятки в крупном размере.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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