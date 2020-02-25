Как власти Гомеля решили переплюнуть «золотые» туалеты

Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.





«После туалета за $750 тысяч гомельские власти строят флагшток за $660 тысяч. За бюджетные. Сегодня TUT.BY опубликовал инфографику, из которой следует, что Гомельская область — самая дотационная, — отреагировал основатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов. – Хотя, по-моему, это вопрос уже к Лукашенко. Местное начальство назначает он.





И республиканский бюджет со всеми дотациями регионам утверждается на национальном уровне. И если в Гомеле вместо детсадов, больниц и дорог лепят сортиры и железные палки под флаги, то, с учётом реалий, это вопрос к эффективности системы в целом, а не к отдельным начальникам. Хотя и к ним, безусловно, тоже».









По состоянию на середину дня 25 февраля более тысячи человек подписались против строительства нового флагштока в центре Гомеля на сайте petitions.by . По мнению авторов петиции, возведение данного флагштока в год президентских выборов никаким образом не укрепит авторитет власти и доверие к ней, а вызовет обратный эффект.





Они объясняют, почему считают проект ошибочным и вредным:





— Власти не провели по вопросу целесообразности размещения нового флагштока никаких общественных слушаний или презентаций проекта. Первый тендер по поиску подрядной организации был отменен и информации о том, что флагшток все же появится нигде не было вплоть до того момента, когда на месте уже появилась строительная техника.





Наша бдительность была усыплена и статьями в государственных СМИ о том, что перед Главпочтамтом всего лишь проводят ремонт теплотрассы. В итоге нас просто поставили перед фактом и ускоренными темпами начали буровые работы спецтехникой.





Авторы петиции считают необоснованными траты на возведение флагштока в условиях кризиса.





— Мы считаем, что в Гомеле существует большое количество действительно необходимых инфраструктурных и социальных объектов (недостроенные школы, больницы, транспортные магистрали, ремонт улиц и иные проблемы), которые действительно нуждаются в финансировании.





Кроме того, активисты полагают, что в действиях властей присутствуют признаки нарушения законодательства об охранных зонах историко-культурной ценности «Дворцово-парковый ансамбль в городе Гомель».





Петиция с просьбой остановить строительные работы и отказаться от благоустройства площади с возведением флагштока будет направлена в Гомельский горисполком.