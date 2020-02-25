Прах поэта Змитрока Бядули эксгумировали в Казахстане и скоро вернут в Беларусь
В казахском Уральске провели эксгумацию останков беларусского поэта Змитрока Бядули.
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В ближайшее время его прах должны доставить в Беларусь для перезахоронения, сообщает Государственный музей истории беларусской литературы.
Перезахоронением занимается Фонд Марии Магдалены Радзивилл.
Классик беларусской литературы Змитрок Бядуля (Самуил Плавник) умер возле Уральска, где находился в эвакуации, в 1941 году, пишет reform.by
18:50 25/02/2020
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