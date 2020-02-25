В Витебске осудили мужчину, который украл одежду из бутика в Австрии и избил его работника
Суд в Витебске вынес приговорил жителю Полоцка, который украл одежду из бутика в австрийском городе Грац и сбежал там от правосудия. Мужчина получил 2 года лишения свободы, но с условным неприменением наказания, сообщает Верховный суд.
По материалам дела, инцидент произошел 26 апреля 2018 года, пишет TUT.BY
40-летний житель Полоцка пытался украсть одежду из бутика в торговом центре в австрийском городе Грац. Ему приглянулись футболка и куртка стоимостью 279 евро. Мужчина снял с них защитные магнитные бирки с чипами и пошел к выходу. Однако кражу заметили сотрудники магазина, они вызвали полицию.
Продавец предложила ему оплатить товар. Мужчина сделал вид, что не понимает немецкий. И быстрым шагом стал уходить. На первом этаже торгового центра его попытался остановить директор магазина. Злоумышленник бросился бежать. Сотрудники бутика догнали его на подземной стоянке.
Одного из работников магазина белорус избил.
В Граце мужчину поместили под стражу на 10 дней, затем отпустили до суда под залог в тысячу евро. Деньги внесли друзья. Через пару недель он должен был явиться на суд. Но вместо этого уехал в Беларусь.
Генпрокуратура Беларуси по документам из Австрии возбудила уголовное дело.
На суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.
За грабеж с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, мужчина получил 2 года лишения свободы. Однако наказание не применят, если в течение года он не совершит новое преступление, а также за полгода выплатит государству 80 базовых величин (2160 рублей).
18:41 25/02/2020
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